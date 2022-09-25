29-річний іспанець може перебратися до італійського чемпіонату.
Хуан Бернат, Getty Images
25 вересня 2022, 21:59
Захисник ПСЖ Хуан Бернат може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє Le10Sport з посиланням на La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, послугами 29-річного іспанця зацікавлений туринський Ювентус.
Також зазначається, що сам футболіст не проти змінити клуб, оскільки він випав із основної обойми парижан і отримує надто мало ігрового часу.
Крім Берната у списку інтересів "старої синьйори" знаходяться Серхіо Регілон з Тоттенгема та Алехандро Грімальдо з Бенфіки.
Нинішнього сезону Бернат провів шість поєдинків, у яких забив один гол, відігравши 191 хвилину.