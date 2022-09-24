Італія

За минулий сезон "стара синьйора" втратила близько 254 мільйонів євро.

Туринський Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про рекордні збитки за минулий сезон-2021/22.

За минулу кампанію "стара синьйора" втратила 254,3 мільйона євро. Ця сума є рекордною для клубів італійської Серії А за сезонними збитками.

Попереднім рекордсменом був міланський Інтер, який за підсумками сезону-2020/21 втратив 245,6 млн євро. У Ювентуса найбільше збитків було в тому ж сезоні — 209,9 млн євро.

Також зазначається, що Ювентус уже п'ятий рік поспіль закінчує сезон зі збитками. Це пов'язано з пандемією коронавірусу, а також додатковими витратами та скороченням виплат.