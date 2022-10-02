Італія

Пропонуємо до вашої уваги найкращі моменти поєдинку італійської Серії А.

У поєдинку восьмого туру італійської Серії А Аталанта на своєму полі мінімально обіграла Фіорентину з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, а його автором став Лукман.

Щодо українця Руслана Маліновського, то він вийшов на заміну на 74 хвилині, замінивши автора переможного гола.

Огляд матчу

Аталанта — Фіорентина 1:0

Гол: Лукман, 59.

Аталанта: Спортьєлло — Толой (Демірал, 75), Околі, де Рон — Гатебур, Скальвіні, Копмайнерс, Соппі (Мехле, 56) — Едерсон (Пашалич, 56), Лукман (Маліновський, 74) — Муріель (Гейлунд, 75).

Фіорентина: Террачано — Венуті, (Терзич, 67) Куарта (Данкан, 86), Ігор, Бірагі — Бонавентура (Амрабат, 68), Мандрагора, Барак (Йович, 75) — Іконе, Куаме, Сапонара (Артур, 86).

Попередження: Скальвіні, Гатебур — Бонавентура, Амрабат.