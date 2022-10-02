Пропонуємо до вашої уваги найкращі моменти поєдинку італійської Серії А.
Аталанта — Фіорентина, Getty Images
02 жовтня 2022, 23:10
У поєдинку восьмого туру італійської Серії А Аталанта на своєму полі мінімально обіграла Фіорентину з рахунком 1:0.
Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, а його автором став Лукман.
Щодо українця Руслана Маліновського, то він вийшов на заміну на 74 хвилині, замінивши автора переможного гола.
Огляд матчу
Аталанта — Фіорентина 1:0
Гол: Лукман, 59.
Аталанта: Спортьєлло — Толой (Демірал, 75), Околі, де Рон — Гатебур, Скальвіні, Копмайнерс, Соппі (Мехле, 56) — Едерсон (Пашалич, 56), Лукман (Маліновський, 74) — Муріель (Гейлунд, 75).
Фіорентина: Террачано — Венуті, (Терзич, 67) Куарта (Данкан, 86), Ігор, Бірагі — Бонавентура (Амрабат, 68), Мандрагора, Барак (Йович, 75) — Іконе, Куаме, Сапонара (Артур, 86).
Попередження: Скальвіні, Гатебур — Бонавентура, Амрабат.