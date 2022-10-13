Італія

Фахівець покликаний рятувати команду зі скрутного становища.

Сальваторе Боккетті очолив Верону, про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Про тривалість угоди не повідомляється, але ЗМІ стверджують, що з тренером підписано контракт до кінця сезону 2022/2023.

Боккетті у 2021 році завершив кар’єру футболіста. Сальваторе грав за рубін, спартак, Ланчано, Асколі, Фрозіноне, Дженоа, Мілан, Верону та Пескару.

Після кар’єри футболіста минулого сезону він співпрацював із тренером Ігорем Тудором на чолі першої команди Верони, завершивши чемпіонат Серії А-2021/22 на дев’ятому місці в турнірній таблиці з 53 очками.

Нагадаємо, раніше Верона оголосила про відставку головного тренера команди Габріеле Чіоффі.