Італія

Схоже, француз відновився від травми.

Агент Поля Погба Рафаела Пімента проанонсувала повернення свого футболіста на поле.

"Кошмар нарешті закінчився. Погба дуже скоро стане новим лідером Ювентуса" — підсумувала Пімента.

Нагадаємо, влітку цього року 29-річний француз повернувся до туринського гранду, перебравшись із Манчестер Юнайтед. Полю поки так і не вдалося знову вийти у футболці "б'янконері" в офіційних матчах.

Раніше повідомлялося, що Погба може повернутися до тренувань напередодні Мундіалю.