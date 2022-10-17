Схоже, француз відновився від травми.
Поль Погба, Getty Images
17 жовтня 2022, 10:53
Агент Поля Погба Рафаела Пімента проанонсувала повернення свого футболіста на поле.
"Кошмар нарешті закінчився. Погба дуже скоро стане новим лідером Ювентуса" — підсумувала Пімента.
Нагадаємо, влітку цього року 29-річний француз повернувся до туринського гранду, перебравшись із Манчестер Юнайтед. Полю поки так і не вдалося знову вийти у футболці "б'янконері" в офіційних матчах.
Раніше повідомлялося, що Погба може повернутися до тренувань напередодні Мундіалю.