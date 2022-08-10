ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Хавбек має встигнути відновитись після травми.

Півзахисник Ювентусу та збірної Франції Поль Погба отримав ушкодження на одному з тренувань туринського клубу та може залишитись поза чемпіонатом світу.

Втім, наставник "трьохкольорових" Дід'є Дешам вважає, що його підлеглий повинен встигнути відновитись до початку мундіалю.

"Я постійно підтримую зв'язок із Полем. Прямо зараз у нас немає сумнівів в тому, що Погба гратиме на чемпіонаті світу у Катарі", наводить слова фахівця Football Italia із посиланням на Le Parisien.

Нагадаємо, що саме через постійні м’язові травми, що могли бути спричинені, зокрема, давнішніми проблемами з меніском, Погба зіграв у минулому сезоні лише 26 матчів (1 гол + 9 гольових передач).

Раніше повідомлялось, що Погба потрібно зробити операцію, щоб прискорити відновлення.