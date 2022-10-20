Італія

Массиміліано Аллегрі поділився своїми думками перед грою з Емполі.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував майбутній матч 11 туру італійської Серії А проти Емполі.

"Давайте подивимося на реальні речі і сьогоднішня реальність така, що К'єза та Погба поки недоступні.

К'єза провів два тренування з командою, а Погба тренувався частково. Поль провів частину вправ, але не більше. Завтра вони не гратимуть", — наводить слова Алегрі IL Вianconero.

Після десяти турів Ювентус набрав 16 очок і посідає восьме місце у турнірній таблиці Серії А.

Нагадаємо, матч Ювентус — Емполі пройде завтра, 21 жовтня, о 21:45 за київським часом.