Італія

Керівництво "россонері" має намір запропонувати угоду до кінця 2024 року.

Головний тренер Мілана Стефано Пьолі може отримати новий контракт від керівництва клубу. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, "россонері" вже почали переговори з 57-річним фахівцем, щоб продовжити угоду до кінця 2024 року. Також буде включено опцію продовження контракту на один рік.

Діюча угода розрахована до літа 2023 року.

Під керівництвом Пьолі минулого сезону Мілан вперше за 11 років завоював Скудетто.

В цей час Мілан займає третє місце в турнірній таблиці Серії А, відстаючи від лідируючого Наполі на три очки.