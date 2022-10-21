ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Воротар буде відновлюватись до наступного року.

Воротар Мілана Майк Меньян не допоможе збірній Франції на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Футболіст тільки-но вилікував стару травму і мав повернутись на поле, але на тренуванні отримав рецидив.

Він точно не зіграє у цьому сезоні у матчах Серії А за "россонері" та в іграх Ліги чемпіонів. Відновлення має тривати до січна 2023 року.

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Меньян отримав пошкодження гомілки у матчі за збірну Франції проти Австрії у Лізі націй. Відомо, що збірній Франції, ймовіно, також не допоможе Нголо Канте.

Нагадаємо, що чемпіонат світу-2022 пройде в Катарі з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.