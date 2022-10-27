Італія

Серб може залишитися у столиці Італії надовго.

Президент Лаціо Клаудіо Лотіто прокоментував чергові чутки щодо трансферу одного з найкращих гравців команда Сергєя Мілінковича-Савича.

"Я не збираюся продавати Сергєя, це не входить у мої плани. Я запропоную йому нову довгострокову угоду. Мілінкович-Савич коштує 120 мільйонів євро, проте його ціна зростає щомісяця" — підсумував 65-річний функціонер.

Відзначимо, що у нинішньому сезоні сербський хавбек провів 15 матчів, забив 4 м'ячі та віддав 7 гольових передач.

Негадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що Мілінкович-Савич може перебратися до Манчестер Юнайтед. Влітку ж інтерес до 27-річного футболіста проявляла ледь не половина клубів АПЛ.