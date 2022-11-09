Італія

Неочікуваний шанс для українця у матчі проти Лечче.

Руслан Маліновський потрапив до стартового складу Аталанти на виїзний матч 14 туру Серії проти Лечче.

Відзначимо, що для 29-річного українця ця поява є першою за 8 матчів — в останніх семи поєдинках він або виходив на заміну, або не з'являвся зовсім. На щастя, друге траплялося всього раз.

Останній раз Маліновський вийшов у складі "Богині" з перших хвилин 11 вересня у грі з Кремонезе. Той матч закінчився з рахунком 1:1, а сам гравець збірної України провів на полі 55 хвилин.

Нагадаємо, що наразі бергамаски знаходяться на четвертій сходинці у таблиці. Втім, вони можуть вийти на другу вже за підсумками гри, яка розпочнеться о 19:30 за київським часом. Для цього підопічним Гасперіні потрібна перемога.