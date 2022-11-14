Італія

Боснійський форвард не має наміру залишати міланський клуб.

Нападник Інтера Едін Джеко прокоментував свої плани на майбутнє, заявивши, що хоче продовжувати виступати за міланський клуб.

"У мене контракт до червня. Роблю все можливе, хочу залишитися тут і продовжити грати. Тому подивимося, що станеться. Побачимо", - наводить слова Джеко Football-Italia з посиланням на Sky Sport Italia.

Цього сезону Джеко провів 21 матч, у яких забив дев'ять голів і віддав чотири результативні передачі.

Після 15 турів Інтер набрав 30 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці італійської Серії А.