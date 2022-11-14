Боснійський форвард не має наміру залишати міланський клуб.
Едін Джеко, Getty Images
14 листопада 2022, 13:38
Нападник Інтера Едін Джеко прокоментував свої плани на майбутнє, заявивши, що хоче продовжувати виступати за міланський клуб.
"У мене контракт до червня. Роблю все можливе, хочу залишитися тут і продовжити грати. Тому подивимося, що станеться. Побачимо", - наводить слова Джеко Football-Italia з посиланням на Sky Sport Italia.
Цього сезону Джеко провів 21 матч, у яких забив дев'ять голів і віддав чотири результативні передачі.
Після 15 турів Інтер набрав 30 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці італійської Серії А.