Італія

Цього місяця "стара синьйора" здобула три перемоги поспіль.

Головного тренера туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі було визнано найкращим наставником італійської Серії А за підсумками листопада.

Цього місяця "стара синьйора" провела три поєдинки в чемпіонаті Італії та здобула в них три перемоги, не пропустивши жодного м'яча. Були обіграні Інтер (2:0), Верона (1:0) та Лаціо (3:0).

Після 15 турів Ювентус набрав 31 очко і посідає третє місце у турнірній таблиці Серії А, відстаючи від Мілана на два бали. Лідирує Наполі – 41 очко.

Свій наступний матч в італійській Серії А Ювентус проведе у січні 2023 року. Суперником буде Кремонезе.