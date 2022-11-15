Португальський фахівець був незадоволений діями арбітрів у матчі проти Торіно.
Жозе Моуріньо, Getty Images
15 листопада 2022, 22:43
Головний тренер Роми Жозе Моуріньо не зможе бути присутнім на лаві запасних у двох найближчих матчах італійської Серії А через дискваліфікацію. Про це повідомляє Corriere dello Sport.
За інформацією джерела, 59-річний португалець отримав таке покарання за свою поведінку в минулому матчі 15 туру чемпіонату Італії проти Торіно (1:1).
Наприкінці матчу Моуріньо виходив на поле, був незадоволений рішеннями арбітра, а також агресивно жестикулював і вигукував неприємні слова на адресу суддів.
Таким чином, Моуріньо пропустить матчі проти Болоньї (4 січня) та Мілана (8 січня).
Після 15 турів Рома набрала 27 очок і посідає сьоме місце у турнірній таблиці Серії А.