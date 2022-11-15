Італія

Португальський фахівець був незадоволений діями арбітрів у матчі проти Торіно.

Головний тренер Роми Жозе Моуріньо не зможе бути присутнім на лаві запасних у двох найближчих матчах італійської Серії А через дискваліфікацію. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, 59-річний португалець отримав таке покарання за свою поведінку в минулому матчі 15 туру чемпіонату Італії проти Торіно (1:1).

Наприкінці матчу Моуріньо виходив на поле, був незадоволений рішеннями арбітра, а також агресивно жестикулював і вигукував неприємні слова на адресу суддів.

Таким чином, Моуріньо пропустить матчі проти Болоньї (4 січня) та Мілана (8 січня).

Після 15 турів Рома набрала 27 очок і посідає сьоме місце у турнірній таблиці Серії А.