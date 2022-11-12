Іспанія

Жерар Піке вперше поспілкувався з пресою після оголошення про закінчення кар’єри.

Легендарний захисник Барселони та збірної Іспанії Жерар Піке приголомшив звісткою про закінчення кар’єри посеред сезону. Він відіграв матч з Альмерією (2:0) та несподівано опинився в заявці на поєдинок проти Осасуни (2:1), в якому примудрився отримати вилучення поза межами поля.

Про скандальне вилучення, президента Барселони Жоана Лапорту, Суперлігу, Серхіо Рамоса, Карлеса Пуйоля, Жозе Моуріньо, а також багато іншого він розповів у інтерв’ю іспанській пресі.

Суперліга

"Коли Флорентіно говорить про те, як зараз люди споживають контент, то він має рацію, я згоден з цим. Але я не вважаю Суперлігу вирішенням проблеми. Презентація Суперліги – це повне лайно, я був здивований. У Реалі Перес помилявся, коли підписував занадто багато зірок, але потім все змінилося, і це заслуговує на похвалу. Але його презентація Суперліги в ефірі El Chiringuito… У мене просто вибухнув мозок. Я не знаю, чого він хотів досягти".

Майбутнє футболу

"Потрібно постаратися модифікувати правила, які існують уже багато років, та змінити їх. Я розумію, що це складно. Але таке трапляється з усіма видами спорту. Потрібно знайти спосіб привернення уваги.

Зараз у світі існує багато різного контенту, окрім спорту. У тебе є кілька вільних годинників, і за цей час ти хочеш отримати якомога більше різної інформації. Потрібно створювати короткі продукти, які викликатимуть наснагу.

90 хвилин – забагато, на мою думку. Потрібно шукати правила, які будуть цікавішими. У мене таке почуття, що зараз футбол як продукт застарів".

Президент Барселони

"Я думаю, що в якийсь момент я захочу стати президентом Барселони. Зараз в мене немає цього в голові. Хочу займатись іншими справами.

Але у майбутньому я б дійсно хотів допомогти клубу свого життя повністю розкрити його потенціал".

Закінчення кар'єри

"Є багато причин, про які можна задуматися протягом сезону. Я почав сезон із зустрічі з тренером, під час якої він сказав мені, що цього року буде важко грати в основному складі. Я хотів спробувати. Відчуття від початку сезону були не найкращі. Я бачив, що перерва була можливістю прийняти рішення про закінчення кар’єри. Я завжди казав, що коли я не почуваюся важливим — я піду. Той факт, що на моїй позиції були травмовані гравці, змусив мене не поспішати з рішенням. Були матчі, в яких я не грав, а після цих поєдинків мені довелося тренуватися... і я почувався дезорієнтованим. Був один день, коли я збирався піти в роздягальню і сказати: "Все, кінець". Але коли гравці травмувалися, я не міг залишити команду в скрутному становищі.

В день матчу з Вікторією Плзень у Лізі чемпіонів я повідомив Лапорті, що завершую кар'єру. Ми вже говорили про це раніше в його будинку. Ми закінчили бесіду обіймами та сміхом. Я пішов дуже щасливий.

Я озираюся назад і бачу, що у мене була дивовижна кар'єра. Я почувався чортовим щасливчиком. Грав у команді свого життя, вигравав усе. Я не міг бажати нічого більшого. Проживав кожен день свого життя, наче він був останнім. Щодня я прокидаюся, і перші слова, які собі кажу, це те, що я щасливий".

Випадок з Гілем Манцано

"Я даю інтерв’ю відтоді, як мені виповнилося 17 років. Тепер я вільний, не потрібно бути замкнутим та відповідати те, що мусиш. Я не с**в ні на яку матір учора. Я поясню, як це було, та як я це розумію зараз. Рефері нам зашкодив – перша картка Левандовські, якої не було, момент з кутовим, фол на Алонсо…

Це змусило мене підійти поговорити з арбітром. Я дав свої коментарі стосовно декількох епізодів, ви бачите це на відео. Ми пішли в тунель і я сказав йому, що він завжди нам шкодить. І він мене видалив. Я здивований цим рішенням. Червона картка за найменшу річ, що тут сказати? В АПЛ з суддями можна говорити. Після того, як мене видалили, ми з декількома гравцями зайшли до роздягальні. Хтось з них сказав: "Від****ь від мене". Рефері записав ці слова на мене.

У рапорті вони посилаються на те, що я сказав вже після червоної. Мене ж вилучили лише за слова: "Ти судиш так, як завжди". Так зробили, бо вони хочуть дискваліфікувати мене на 6 чи 8 матчів, навіть якщо я завершив кар’єру.

Камера відзняла все, що я говорив арбітру. Їм не вистачає емпатії. В Англії можна говорити з рефері. Він проігнорував мене і видалив за фразу "Ти як завжди".

Останній матч на Камп Ноу

"Для мене субота була дивовижною. Я не очікував того, що сталося. Я завжди вважав, що прощання не мало того значення, яке я зрозумів пізніше. Ви розумієте, як сильно люди люблять і цінують вас. Я ненавиджу прощання і хотів, щоб гра вдалася, і я пішов дуже, дуже щасливим. У Барси все дуже добре. Я думаю, що цього року в Примері буде запекла боротьба".

Серхіо Рамос

"Мені сподобалося прощання Серхіо Рамоса. Я хочу написати йому, тому що він мене здивував".

Останнє тренування

"Сьогодні вранці я провів останнє тренування. Я не зупиняюся і не хочу зупинятися. Я хочу максимально використати кожен день свого життя. Отже, завтра вранці можна не вставати (сміється)".

Карлес Пуйоль

"Ми з Пуйолем схожі один на одного, як яйце на каштан. З іншого боку, ми — плоть і цвях. Ми завжди дуже добре доповнювали один одного".

Моуріньо та Ель Класіко

"Коли червона лінія перейшла на інший рівень у Класіко? Це сталося тоді, коли Моурінью запхав палець в око Тіто Віланови. Навіть мадридці в той момент зрозуміли, що він вийшов з-під контролю. Я розумію, що Моурінью мав намір знищити нас морально. Його промова на пресконференції була майже сектантською. Я думаю, що знайшлися люди, які більше не погоджувалися з його словами. Здоровий глузд завжди перемагає".

Кар'єра в іншому клубі

"Я завжди говорив своєму агенту, що не збираюся залишати Барсу. У 28-29 років, якби клуб не продовжив зі мною контракт, я б пішов на пенсію. У мене не було іншої мотивації".

"Тут я народився, тут і помру": Жерар Піке. Епілог