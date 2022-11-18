ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з партнером проекту GG.bet анонсує представленням команд-учасниць ЧС-2022.

Зовсім скоро на шанувальників Гри номер 1 чекає Чемпіонат світу. Мабуть, наші очікування відрізняються від звичних, адже Мундіаль взимку — це новинка для світового футболу. З одного боку — дикість і експеримент над футболом, з іншого — новий досвід як для учасників змагання, так і для нас, журналістів і вболівальників. Шкода, що вельми неприємною ціною здобутий...

Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група A

Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група B

Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група C

Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група D

Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група E

Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група F

Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група G

У групі H грають одразу 2 команди, які можна назвати "тіньовими фаворитами" турніру. Також вона дарує всім прекрасні "флешбеки" з 2010 — адже при словосполучення "Гана — Уругвай" всі ми згадаємо один знаменитий епізод із рукою Суареса і незабитим пенальті Г'яна.

А пам'ятаєте, проти кого грала збірна Південної Кореї у першому турі домашнього Мундіалю-2002, коли її витягнули аж до півфіналу? Правильно, з Португалією. Тепер, щоправда, цей матч буде в останньому турі, а додаткового "перцю" йому додає фактор головного тренера корейців.

ЧС-2022 склад групи H

Збірна Португалії у рейтингу ФІФА

Станом на 18 листопада 2022 року збірна Португалії посідає 9 місце у рейтингу ФІФА. Що цікаво, ще у перші місяці цього року вона знаходилася на сходинку вище.

Шлях команди на ЧС-2022

Збірна Португалії посіла друге місце у своїй групі у європейській частині відбору. Суперниками Роналду і компанії були Сербія (яка, власне, їх і випередила), Ірландія, Люксембург і Азербайджан. Команда Фернанду Сантуша набрала у групі А 17 очок проти 20 у балканців.

Вирішальними у боротьбі стали очні поєдинки — у Белграді команди розписали результативні 2:2 (серби врятувалися з 0:2), а у Лісабоні перемога була за гостями. До слова, теж у вольовому стилі.

Що цікаво, суперником португальців крім Сербії був і Люксембург. Вам такий список учасників нічого не нагадує?

Товариські матчі Португалії перед ЧС-2022

17 листопада у Катарі португальці провели товариський матч проти збірної Нігерії, яка сама на Чемпіонат Світу не пробилася. Через гастрит у поєдинку не приймав участь Кріштіану Роналду, але це не завадило піренейцям здобути впевнену перемогу. "Долучився" до неї й ексгравець луганської Зорі Денніс Бонавентуре, який не реалізував одинадцятиметровий удар.

Португалія — Нігерія 4:0

Голи: Фернандеш, 9, 35, Рамуш, 82, Жоау Маріу, 84

Португалія: Патрісіу — Далот, Діаш (Геррейру, 46), Антоніу Сілва, Мендеш (Вітінь, 46) — Отавіу (Орта, 76), Бруну Фернандеш (Пепе, 46), Карвалью — Жоау Феліш, Андре Сілва (Рамуш, 66), Бернарду Сілва (Жоау Маріу, 46)

На 81 хвилині Денніс Бонавентуре (Нігерія) не реалізував пенальті.

Тренер: Фернанду Сантуш

Свою тренерську кар'єру розпочав у далекому 1987 році. Працював лише у двох країнах — рідній Португалії та Греції. З 2014 року очолює збірну Португалії, на чолі якої виграв Євро-2016 та Лігу націй-2018/19. 68-річного спеціаліста з упевненістю можна назвати найуспішнішим тренером в історії головної команди прекрасної південної країни.

Головна зірка: Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед)

Один із найкращих гравців в історії світового футболу нині переживає не найкращі часи. Дуже часто він опиняється на лавці запасних МЮ, а одного разу через конфлікт із тренером навіть опинився у дублі. Напередодні Міндіалю КріРо і взагалі вибухнув скандальним інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, в якому звинуватив клуб у зраді і наговорив купу речей для гучних заголовків. Фактично, Роналду підходить до Мундіалю

Втім, Роналду у будь-якому стані ладен демонструвати клас. Тим паче, граючи за власну країну, для якою він є справжньою іконою. І цей Мундіаль, як ми вже сказали вище, цілком може бути для нього останнім шансом виграти найпрестижніший турнір серед збірних. І якщо він таки виграє — то згідно зі своїми обіцянками має покласти бутси на цвях.

Капітан: Кріштіану Роналду

Що логічно, Роналду у збірній Португалії (і у Португалії загалом) є не тільки найкращим гравцем, але й справжнім прикладом для всієї країни.

Молоді надії: Нуну Мендеш (ПСЖ)

20-річний вихованець Спортінга вже другий сезон стабільно грає у складі ПСЖ і демонструє високоякісний футбол. Щоправда, конкурент в особі Рафаеля Герейру — точно не

Рафаель Леау (Мілан)

Леау вже 23, але з натяжкою ми віднесемо його до молодих. Останнім часом лівому вінгеру вдалося стати ледь не найяскравішою зіркою Мілана, тож його вплив на збірну Португалії має бути не меншим.

Жоау Феліш (Атлетіко Мадрид)

Фелішу на момент старту Чемпіонату світу теж виповниться 23. Вже багато років він чує на свою адресу багато компліментів, проте досі не розкрив свій потенціал наповну.

Цілком можливо, цей Мундіаль — черговий шанс для хавбека Атлетіко. Він може стати для нього як проривом, так і вироком. Наразі нема підстав говорити, що Феліш витіснить зі старту Бруну Фернандеша, тож кожна хвилина при виході на заміну буде для Жоау на вагу золота.

Гонсало Рамуш (Бенфіка)

Людина, яка "витурила" з Бенфіки Романа Яремчука, у цьому сезоні розкрився з нової сторони. Отримати місце у старті буде важко, проте успішно виходити на заміну і користатися своїми шансами — цілком реально. Звісно, лише за тієї умови, якщо Роналду не завжди використовуватимуть саме як центрфорварда — тоді у Рамуша варіантів буде обмаль.

...За оцінками деяких спеціалістів, піренейці зараз мають чи не найкращий склад у власній історії. Щоправда, є один нюанс: Кріштіану Роналду підходить до турніру як запасний гравець МЮ, якого через конфлікти з тренером можуть переводити до дублю. З іншого боку — у Роналду буде шалена мотивація виграти останній Мундіаль у кар'єрі. Можна багато говорити про його здатність грати до 40 років, але треба зберігати зв'язок із реальністю.

Перелік португальських зірок — величезний. Тут тобі й Бернарду Сілва, Бруну Фернандеш і Рафаель Леау. Та що казати — Маріу Руї з Наполі, який зараз є найкращим асистентом топ-5 ліг серед крайніх оборонців, навіть не потрапив до заявки! Уявляєте масштаби підбору виконавців?!

Хтось може зауважити, що у команди є 3 проблеми. Перша — тренер, друга — Роналду. Втім, Фернанду Сантуш приніс команді вже 2 титули, а Кріштіану у будь-якому стані гратиме команді у плюс, а не у мінус. Обидва "компоненти" можуть заважати "ідилії", яку малюють вболівальники, але точно не результату на табло. Він, схоже, у місцевої федерації у пріоритеті.

Орієнтовний склад: Кошта (Порту) — Канселу (Манчестер Сіті), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Данілу Перейра (Порту), Геррейру (Боруссія Дортмунд) — Невеш (Вулвергемптон), Карвалью (Бетіс) — Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Леау (Мілан) — Роналду (Манчестер Юнайтед)

Шанси на перемогу збірної Португалії на ЧС-2022 у групі H — прогноз Football.ua: 1 місце

Збірна Гани у рейтингу ФІФА

Станом на 18 листопада 2022 року збірна Гани посідає 61 місце у рейтингу ФІФА. Втім, бували часи, коли африканці займали позицію набагато вище — наприклад, 14 у 2008, ще до легендарного до себе Мундіалю у ПАР.

Шлях команди на ЧС-2022

У своїй відбірковій групі в африканський частині відбору Гана набрала стільки ж очок, скільки й ПАР — по 13. Втім, ганцям вдалося випередити суперників за рахунок результатів в особистих зустрічах. Також учасниками квартету були Ефіопія та Зімбабве, але їм не вдалося навіть нав'язати конкуренцію.

Товариські матчі Гани перед ЧС-2022

17 листопада африканці зіграли проти ще одного учасника Мундіалю — збірної Швейцарії. Підсумок — перемога Гани не найбільш основним складом (Парті з Арсеналу, наприклад, не зіграв жодної секунди) з рахунком 2:0.

Гана — Швейцарія — 2:0

Голи: Салісу, 70, Семеньйо, 74

Гана: Аті-Зіджі — Лемпті (Сейду, 80), Амарті, Салісу (Айду, 77), Рахман — Самед, Овусу (Кйерех, 62) — Афріє (Сова, 62), Андре Аю, Джордан Аю (Семеньйо, 62) — Вільямс (Сулемана, 62)

Втім, футболісти футболістами, а хто точно провалив підготовку до Мундіалю — так це адміністратори збірної. Забули форму, трясця! Це чемпіонат світу, а не чемпіонат України допотопних років, де таке теє цілком собі траплялося.

Тренер: Отто Аддо

Як футболіст Аддо всю кар'єру провів у різних клубах німецької Бундесліги. Тренерську роботу теж розпочав у Німеччині, де з 2009 по 2015 рік працював тренером юнаків і асистентом у Гамбургу, а у 2013 навіть якийсь час виконував роль виконуючого обов'язки головного.

У збірній Гани працював у 2013-2015 роках як скаут, з 2021 помічником головного тренера, а у 2022 очолив головну команду своєї країни.

Головні зірки: Томас Парті (Арсенал)

Одноклубник Олександра Зінченка — запорука "цементу" у центрі поля ганців. Людина, яка вміє відібрати і при цьому якісно розпочати атаку — враховуючи суперників африканської збірної і необхідність вельми часто грати другим номером, такий футболіст їй дуже необхідний.

А ще у Томаса великий досвід роботи з Дієго Сімеоне. Ви ж розумієте, що там не буває незалізних людей.

Іньякі Вільямс (Атлетік Більбао)

Багаторічний гравець основи баскського клубу вперше був викликаний до збірної Гани аж у вересні 2022 року. Причина проста — у нього було іспанське футбольне громадянство. Зараз же збірна Гани отримала серйозне підсилення у вигляді гравця, який проводить по 200 поспіль матчів у рамках Ла Ліги, тим самим уміло встановлюючи рекорди.

Що цікаво, 20-річний брат Іньякі по імені Ніко виступатиме на Чемпіонаті світу у складі збірної Іспанії.

Капітан: Андре Аю (Аль-Садд)

Ветеран французького футболу, який згодом непогано пограв і в Англії, а найкращі роки пережив у Марселі. Один із братів Аю та найкращих футболістів в історії Гани. Другий, Джордан, теж зіграє на Мундіалі.

Молода надія: Абдул Фатаву Іссахаку (Спортінг Лісабон)

Юний талант Спортінга, яким цікавиться МЮ, зіграє проти Роналду. З натяжкою, але може потягнути на газетний заголовок.

18-річний Фатаву — класичний інвертований вінгер з робочою лівою ногою, прекрасною швидкістю та всім класичним набором сильних якостей. Гарантувати Абдулу місце в основі ніхто не може, та шанс проявити себе у виділені хвилини і засяяти новими фарбами у нього має бути.

Мохаммед Кудус (Аякс)

У свої 22 Кудус є гравцем основи як національної збірної, так і амстердамського Аяксу. Вихованець данського футболу, який успішно вписався у нідерландський, має прекрасну ліву ногу та прекрасно закриває позицію центрального атакувального півзахисника.

Орієнтовний склад: Аті-Зіджі (Санкт-Галлен) — Лемпті (Брайтон), Амарті (Лестер), Салісу (Сатугемптон), Баба (Редінг) — Абдул Самед (Ланс), Овусу (Гент) — Фатаву (Спортінг Лісабон), Кудус (Аякс), Андре Аю (Аль-Садд) — Іньякі Вільямс (Атлетік Більбао)

Шанси на перемогу збірної Гани на ЧС-2022 у групі H — прогноз Football.ua: 3 місце

Збірна Уругваю у рейтингу ФІФА

Станом на 18 листопада 2022 року збірна Уругваю посідає 14 місце у рейтингу ФІФА. Але ж у 2010 вона була аж сьомою! Втім, після того Мундіалю невже могли бути інші варіанти?!

Шлях команди вийшла на ЧС-2022

У Південній Америці відбір на світову першість проходить дуже нетрадиційним чином: 10 команд грають в одній групі, 4 з них виходять напряму, п'ята команда грає плей-оф з представником Азії (у підсумку Парагвай поступився Австралії). Уругвай посів третю сходинку і отримав квиток до Катару без жодних додаткових поєдинків.

Хто фінішував вище за уругвайців? Звісно ж, Бразилія та Аргентина. Шансів зачепитися за перші 2 у Суареса та компанії не було.

Товариські матчі Уругваю перед ЧС-2022

Під час завершальної фази підготовки до Мундіалю збірна Уругваю не проводила товариських матчів. У вересні ж підопічні Дієго Алонсо обіграли Канаду (2:0), проте поступилися російським друзям з Ірану — 0:1.

Тренер: Дієго Алонсо

Довгі роки (а саме 15) збірну Уругвая очолював Оскар Табарес. Після відходу легендарного 75-річного спеціаліста ця почесна місія випадала на Дієго Алонсо.

На клубному рівні екс-гравець ряду іспанських команд (у тому числі Валенсії та Атлетіко Мадрид) вже встиг попрацювати у рідному Уругваї, Парагваї, Мексиці та американському Інтер Маямі. На чолі мексиканської Пачуки вигравав чемпіонат Мексики-2016 та Лігу чемпіонів КОНКАКАФ-2016/17. Останнє Алонсо здобув і як тренер Монтеррея у 2019 році. Тобто, за мірками північноамериканського футболу — топ-тренер. За мірками південноамериканському... Хм, там поки таких гучніх епітетів підбирати не варто.

Головні зірки: Луїс Суарес (Насьйональ)

Людина, яка після неймовірної кар'єри на Заході підкоряє Батьківщину. Втім, вплив Суареса на збірну не зменшився ні на йоту — як і раніше Дієго Форлан, він є національним символом Уругваю. Луїс є авторитетом для партнерів і на полі, і у роздягальні, і у побуті.

Дарвін Нуньєс (Ліверпуль)

У Бенфіці Нуньєс проявив себе як справжня зірка, а-от у Ліверпулі поки обставини складаються не найкращими чином. Власне, у самого Ліверпуля — Дарівна тут відділяти ніякого сенсу нема.

Що ж по збірній? А те, що цей Мундіаль стане для 23-річного форварда вельми важливим. Зараз у Нуньєса жахлива статистика у "небесно-блакитній" футболці — 7 голів у 27 матчах. Та парі Суарес-Нуньєс альтернативи нема.

Капітан: Луїс Суарес (Насьйональ)

Можна хіба повторити те, що сказано вище. Людина, яка значить для своєї збірної все.

Молоді надії: Агустін Альварес (Сассуоло)

Уругвай завжди славився прекрасними центрфорвардами. І Агустін Альварес — черговий із них. Справжня зірка Пеньяроля останніх років влітку опинився у Сассуоло, та поки не став гравцем основи "нероверді". Хоча і моменти слави він вже теж мав — наприклад, в епізоді з переможним голом у ворота Торіно.

На Батьківщині з 21-річним форвардом пов'язані великі надії. Поки в Альвареса роль "замінника" Нуньєса та Суареса, але як і вже не одна людина у нашому тексті він має прекрасні нагоди реалізовувати свої шанси при виходах на заміни.

Факундо Пельїстрі (Манчестер Юнайтед)

У 20 років людина є основним правим хавбеком своєї збірної. Що нетипово для сучасності, він не є вінгером інвертованим — працює саме правою ногою. В арсеналі Факундо є прекрасна швидкість. Нехай поки він не виборов місце у стартовій обоймі МЮ, та на Батьківщині з Факундо пов'язані величезні сподівання.

...Перший в історії переможець Мундіалю вкотре спробує здобути титул світового чемпіона втретє. Як ми вказали вище, цього разу — вже без легендарного Оскара Табареса на чолі.

У команди і справді якісний склад. Як завжди ефектна атака, де крім старої гвардії в особі Луїса Суареса є інший форвард, який вже має Ліверпуль у списку клубів своєї кар'єри. Так, наразі 23-річний футболіст не виправдовує надії сповна, та його потенціал всі побачили ще у Бенфіці.

До слова, на нас очікує цікава дуель — головна зірка "атаки" орлів сезону минулого зіграє проти головної зірки теперішній часів — португальця Гонсалу Рамуша. Якщо другий, звісно, матиме ігровий час.

На останніх великих турнірах уругвайці не мали великих досягнень — на Чемпіонаті світу-2018 у країні-агресорі, як і на минулому Копа Амеріка, вони змогли дістатися лише до 1/4 фіналу. Жага трофеїв в однієї з найсильніших команд і справді велика — останній трофей "небесно-блакитних" датується 2011 роком. Вже тоді Суарес феєрив...

Орієнтовний склад: Рочет (Насьйональ) — Араухо (Барселона), Годін (Велес Сарсфілд), Хіменес (Атлетіко Мадрид), Олівейра (Наполі) — Пельїстрі (Манчестер Юнайтед), Бентанкур (Тоттенгем), Вальверде (Реал Мадрид), де Арраскаета (Фламенго) — Суарес (Насьйональ), Нуньєс (Ліверпуль)

Шанси на перемогу збірної Уругвая на ЧС-2022 у групі H — прогноз Football.ua: 2 місце

Збірна Південної Кореї у рейтингу ФІФА

Станом на 18 листопада 2022 року збірна Південної Кореї посідає 28 місце у рейтингу ФІФА. Це лише на 6 сходинок нижче, ніж позиція корейців у липні-серпня 2002 року, одразу після виходу до півфіналу домашнього (на пару з японцями) Мундіалю. Хоча всі ми пам'ятаємо, яким був туди у південних корейців шлях...

Як команда вийшла на ЧС-2022

Корейці посіли перше у своїй відбірковій групі в азійському відборі. Команда здобула 5 перемог і 1 раз зіграла внічию у матчах із Ліваном, Туркменістаном і Шрі-Ланкою.

Товариські матчі Південної Кореї перед ЧС-2022

11 листопада корейці провели товариський матч проти Ісландії, яка цього разу обійдеться без квитка на світову першість. Підсумок гри — перемога азійської збірної з рахунком 1:0.

Втім, це було ще до приїзду основних зірок — тобто представників європейських чемпіонатів. А єдиним і переможним голом відзначився Сон Мін Кью з Чонбуку, тобто місцевої ліги. Коротше кажучи, гра не для глобальних висновків.

Тренер: Паулу Бенту (Португалія)

Португальський головний тренер проти збірної Португалії — отакі повороти футбольної долі. Та й не просто проти Португалії, але й проти колишнього місця роботи.

Паулу Бенту двічі "возив" на великі турніри збірну рідної країни — мова про Євро-2012 та Мундіаль-2014. Але якщо на полях України та Польщі португальці зуміли пробитися до півфіналу, то у Бразилії не змогли подолати навіть груповий етап. Після цього кар'єра Бенту пішла у зворотню сторону — бразильський Крузейру, грецький Олімпіакос, китайський Чунцін Ліфань.

І ніде, НІДЕ, Бенту не затримувався навіть на рік. Формально Бенту виграв чемпіонат Греції, але де-факто він був звільнений у березні 2017 року, тобто посеред сезону.

У серпні 2018 року у житті Паулу сталася збірна Південної Кореї. Враховуючи роботу у Китаї, далеко їхати і міняти континент не довелося. У 2019 році Бенту виграв Кубок Східної Азії, а згодом і виконав основне завдання — подарував країні путівку на Чемпіонат світу.

Головна зірка: Сон Хин-Мін (Тоттенгем)

Головна зірка південнокорейського футболу ризикувала пропустити Мундіаль через травму обличчя, отриману у матчі Ліги чемпіонів проти Марселя. На щастя, найгірші прогнози пройшли повз, а сам Хин-Мін встиг пережити операцію.

Якщо Сон грає роль диспетчера у Тоттенгемі, то просто уявіть, яке значення він має для збірної рідної країни. У корейців немає гравців клубів вищого рівня, ніж ТТХ. І тим паче нема гравців тих умінь — Сон вміє і віддати, і пробити, і розігнатися, і побачити партнера там, де його знайти важко, і сам завершити атаку. Сон — не національне надбання корейського народу.

Кого ще слід відзначити з позитивної сторони — так це стовпа оборони Наполі Кіма Мін-Дже. За останній кілька місяців він виріс у гравця світового рівня. Хоча будемо відверті: Мін-Дже виглядав сильно і у Фенербахче, просто мало хто це бачив.

Капітан: Сон Хин-Мін

А хіба можуть бути варіанти? Сон Хин-Мін — авторитет для всієї країни, і партнери по команді — не виключення.

Молоді надії: Канг-Ін Лі (Мальйорка)

21-річний атакувальний хавбек Мальорки поки не є навіть основним гравцем збірної. Втім, на нього покладаються великі надії на позиції центрального атакувального хавбека — тобто під Соном і на допомогу гравцю Тоттенгема.

До того ж, підбірка гравців, які грають у Європі, у корейців невелика — всього 8 людей. Кожен із них — діамант.



Орієнтовний склад: Кім Син Гю (Віссел) — Кім Мун Хван (Чонбук Хенде Моторс), Кім Мін-Дже (Наполі), Кім Йон Гвон (Ульсан Хенде), Кім Джин Су (Чунбук Хенде Моторс) — Чон У Йон (Аль-Садд), Хван Ін Бом (Олімпіакос), Лі Дже Сон (Майнц) — Хван Хі Чхан (Вулвергемптон), Хван Ий Джо (Олімпіакос), Сон Хин Мін (Тоттенгем)

Шанси на перемогу збірної Південної Кореї на ЧС-2022 у групі H — прогноз Football.ua: 4 місце

РОЗКЛАД МАТЧІВ ГРУПИ H

Тур 1

24 листопада

15:00 Уругвай — Південна Корея

21:00 Португалія — Гана

28 листопада

15:00 Південна Корея — Гана

21:00 Португалія — Уругвай

2 грудня

17:00 Південна Корея — Португалія

17:00 Гана — Уругвай

ПОПЕРЕДНІ ПІДСУМКИ

У цьому квартеті є 2 команди, які здаються фаворитами, і 2 команди, які готові нав'язати їм бій. Тут нема одноосібного "претендента" на останню сходинку. Для Португалії та Уругваю це може зіграти злий жарт і "виштовхати" когось із числа двох команд, які пройдуть у плей-оф.

Редакція вважає нинішню Португалію очевидним фаворитом групи за рядом обставин. Уругвай — другий за класом і підбором виконавців, тоді як ганці та корейці будуть намагатися чіплятися за перемоги над фаворитами. Але знову таки — ця група ледь не найважча для прогнозів, адже є чи не найбільш рівною.