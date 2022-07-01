Италия

Грузинський півзахисник продовжить кар'єру в Італії.

Півзахисник батумського Динамо Хвіча Кварацхелія став гравцем Наполі. Про це повідомляє офіційний сайт Серії А.

Деталі угоди невідомі, але, за інформацією ЗМІ, сума трансферу 21-річного грузина склала близько 10 мільйонів євро. Зарплата футболіста становитиме близько 1 млн євро на рік.

Минулого сезону Кварацхелія провів 11 матчів, у яких забив вісім голів і віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Оспіна близький до переходу в Аль-Наср.