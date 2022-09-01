Італія

Поляк перебрався до чергової італійської команди.

Салернітана оголосила про підписання нападника Кшиштофа Пьонтека. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Італійці орендували поляка у берлінської Герти на сезон із правом викупу. Повідомляється, що 27-річний форвард виступатиме під 99 номером.

Зазначимо, другу половину минулого сезону Пьонтек провів у Фіорентині. За "фіалок" поляк зіграв 18 матчів та відзначився 6 голами.

Також він раніше виступав у Заглембі Любін, Краковії, Дженоа та Мілані.

Нагадаємо, у Салернітану сватали Артема Довбика із Дніпра-1. Схоже, що трансфер Пьонтека поставив крапку в сподіваннях Артема переїхати на Апенніни цього міжсезоння.