Поляк перебрався до чергової італійської команди.
КШИШТОФ ПЬОНТЕК, GETTY IMAGES
01 вересня 2022, 16:00
Салернітана оголосила про підписання нападника Кшиштофа Пьонтека. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
Італійці орендували поляка у берлінської Герти на сезон із правом викупу. Повідомляється, що 27-річний форвард виступатиме під 99 номером.
Зазначимо, другу половину минулого сезону Пьонтек провів у Фіорентині. За "фіалок" поляк зіграв 18 матчів та відзначився 6 голами.
Також він раніше виступав у Заглембі Любін, Краковії, Дженоа та Мілані.
Нагадаємо, у Салернітану сватали Артема Довбика із Дніпра-1. Схоже, що трансфер Пьонтека поставив крапку в сподіваннях Артема переїхати на Апенніни цього міжсезоння.