Італія

Берешинські може перебратися на південь Італії.

Правий захисник Сампдорії Бартош Берешинські може перебратися до Наполі.

Про суму трансферу та термін контракту наразі не повідомляється, проте особисті умови між неаполітанським клубом і гравцем збірної Польщі вже узгоджені.

"Наполі веде перемовини про підписання польського правого захисника Бартоша Берешинського з Сампдорії, включно з Занолі у рамках переговорів.

Особисті умови узгоджені, тепер переговори продовжаться між клубами" — підсумував авторитетний італійський журналіст Фабріціо Романо з посиланням на свого колегу Джанлуку Ді Марціо.

У нинішньому сезоні 30-річний поляк провів 15 матчів у складі "Дорії" і не відзначився жодною результативною дією. У складі збірної Польщі на чемпіонаті світу-2022 Бартош виходив на поле в усіх чотиьох матчах.

Що ж до Занолі, то 22-річний гравець Наполі, який може закрити ту ж позицію, з'являвся на полі у нинішньому сезоні лише тричі. Алессандро також не забивав голів та не віддавав асистів.

Нагадаємо, також клуб із Неаполя зацікавлений у трансфері Адами Траоре.