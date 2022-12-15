Берешинські може перебратися на південь Італії.
Бартош Берешинські, Getty Images
15 грудня 2022, 12:50
Правий захисник Сампдорії Бартош Берешинські може перебратися до Наполі.
Про суму трансферу та термін контракту наразі не повідомляється, проте особисті умови між неаполітанським клубом і гравцем збірної Польщі вже узгоджені.
"Наполі веде перемовини про підписання польського правого захисника Бартоша Берешинського з Сампдорії, включно з Занолі у рамках переговорів.
Особисті умови узгоджені, тепер переговори продовжаться між клубами" — підсумував авторитетний італійський журналіст Фабріціо Романо з посиланням на свого колегу Джанлуку Ді Марціо.
У нинішньому сезоні 30-річний поляк провів 15 матчів у складі "Дорії" і не відзначився жодною результативною дією. У складі збірної Польщі на чемпіонаті світу-2022 Бартош виходив на поле в усіх чотиьох матчах.
Що ж до Занолі, то 22-річний гравець Наполі, який може закрити ту ж позицію, з'являвся на полі у нинішньому сезоні лише тричі. Алессандро також не забивав голів та не віддавав асистів.
Нагадаємо, також клуб із Неаполя зацікавлений у трансфері Адами Траоре.