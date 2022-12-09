Італія

Зараз футболіст виступає у складі Верони.

Лаціо та Наполі цікавляться півзахисником Верони Іваном Іличем, повідомив у своєму Твіттері італійський футбольний журналіст Ніколо Скіра.

Інсайдер не уточнює деталі, проте слід зазначити, що діючий контракт серба з "еллінами" триває до кінця червня 2026 року. Ціна гравця за даними Transfermarkt — 13 мільйонів євро.

Що цікаво, "орли" бажали підписати 21-річного балканця ще минулого літа, але для цього римському клубу було потрібно позбутися Луїса Альберто. Тоді іспанець залишився, проте взимку знову зробить запит щодо трансферу.

Відзначимо, що у нинішньому сезоні Ілич провів 8 матчів у складі Верони і не відзначався результативними діями. На чемпіонаті світу у складі збірної Сербії Іван з'явився на полі одного разу — на 34 хвилини у матчі з бразильцями.

У кар'єрі Ілича є досвід перебування у Ман Сіті. Щоправда, у період з 2017 по 2020 року він перебував лише у молодіжних командах "манкуніанців" і постійно відправлявся в оренди.

Нагадаємо, раніше Верона змінила тренера через відсутність ліцензії.