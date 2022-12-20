Італія

Італієць з івуарійським корінням може повернутися до рідної країни.

Аталанта цікавиться хавбеком Віторії Гімараєш Ібрагіма Бамба, повідомляє у своєму Твіттері авторитетний італійський інсайдер Ніколо Скіра.

Відзначимо, що Бамба народився в італійському місті Верчеллі і є вихованцем місцевого клубу Про Верчеллі. У липні 2020 року у віці 18 років Ібрагіма поїхав до Португалії, де приєднався спочатку до юнацьких, а потім до основної команди Віторії.

Рідна позиція Бамба — опорний півзахисник. Також він може зіграти у центрі поля вище. У нинішньому сезоні він провів на полі 15 матчів.

Відзначимо, що Ібрагіма викликався до юнацької збірної Італії.

Нагадаємо, Аталанта може втратити албанського захисника.