ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

У Катарі чемпіонські медалі від "старої синьйори" здобули Анхель Ді Марія та Леандро Паредес.

Футболісти туринського Ювентуса найчастіше ставали чемпіонами світу. Про це повідомляє прес-служба клубу.

За всю історію турніру, з 1930 року, чемпіонами світу серед гравців Ювентуса ставали 27 футболістів.

У Катарі чемпіонськими медалями заволоділи одразу два гравці "старої синьйори" — Анхель Ді Марія та Леандро Паредес.

Друге місце у такому рейтингу посідає Баварія, а трійку найкращих замикає Інтер.

Нагадаємо, у фіналі ЧС-2022 збірна Аргентини обіграла Францію у серії післяматчевих пенальті.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аргентина — Франція.