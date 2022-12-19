У Катарі чемпіонські медалі від "старої синьйори" здобули Анхель Ді Марія та Леандро Паредес.
Анхель Ді Марія, Getty Images
19 грудня 2022, 14:32
Футболісти туринського Ювентуса найчастіше ставали чемпіонами світу. Про це повідомляє прес-служба клубу.
За всю історію турніру, з 1930 року, чемпіонами світу серед гравців Ювентуса ставали 27 футболістів.
У Катарі чемпіонськими медалями заволоділи одразу два гравці "старої синьйори" — Анхель Ді Марія та Леандро Паредес.
Друге місце у такому рейтингу посідає Баварія, а трійку найкращих замикає Інтер.
Нагадаємо, у фіналі ЧС-2022 збірна Аргентини обіграла Францію у серії післяматчевих пенальті.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аргентина — Франція.