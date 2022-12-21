Зібрані найкращі взяття воріт на катарському чемпіонаті світу.
НЕЙМАР, GETTY IMAGES
21 грудня 2022, 16:34
Стали відомі топ-10 голів чемпіонату світу-2022, серед яких виберуть переможця. У фінальному списку голи наступних футболістів:
- Салем аль Досарі (Саудівська Аравія – Аргентина);
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- Рішарлісон (Бразилія – Сербія);
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- Коді Гакпо (Нідерланди – Еквадор);
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- Енцо Фернандес (Аргентина – Мексика);
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- Венсан Абубакар (Камерун – Сербія);
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- Луїс Чавес (Мексика – Саудівська Аравія);
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- Кіліан Мбаппе (Франція – Польща);
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- Пайк Син Хо (Південна Корея – Бразилія);
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- Неймар (Бразилія – Хорватія).
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