Стали відомі топ-10 голів чемпіонату світу-2022, серед яких виберуть переможця. У фінальному списку голи наступних футболістів:

- Салем аль Досарі (Саудівська Аравія – Аргентина);

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- Рішарлісон (Бразилія – Сербія);

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- Коді Гакпо (Нідерланди – Еквадор);

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- Енцо Фернандес (Аргентина – Мексика);

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- Венсан Абубакар (Камерун – Сербія);

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- Луїс Чавес (Мексика – Саудівська Аравія);

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- Кіліан Мбаппе (Франція – Польща);

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- Пайк Син Хо (Південна Корея – Бразилія);

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- Неймар (Бразилія – Хорватія).

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