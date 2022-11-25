ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Воротарі мали багато роботи у першому турі мундіаля.

У першому турі чемпіонату світу у Катарі було забито чимало голів. Проте і спасінь від воротарів було також немало.

Чого вартує перфоманс стажа воріт збірної Мексики Гільєрмо Очоа у матчі проти Польщі, де він відбив пенальті від Роберта Левандовські і ще декілька пострілів. А як зіграв Тібо Куртуа у матчі проти Польщі...

До вашої уваги топ-5 сейвів воротарів у першому турі мундіаля:

Також на Football.ua є підбірка з найкращих голів першого туру чемпіонату світу у Катарі.