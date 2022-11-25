Воротарі мали багато роботи у першому турі мундіаля.
Гільєрмо Очоа, Getty Images
25 листопада 2022, 21:17
У першому турі чемпіонату світу у Катарі було забито чимало голів. Проте і спасінь від воротарів було також немало.
Чого вартує перфоманс стажа воріт збірної Мексики Гільєрмо Очоа у матчі проти Польщі, де він відбив пенальті від Роберта Левандовські і ще декілька пострілів. А як зіграв Тібо Куртуа у матчі проти Польщі...
До вашої уваги топ-5 сейвів воротарів у першому турі мундіаля:
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