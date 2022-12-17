Італія

"Б'янкороссі" лідирують у гонці за трансфер гравця.

Днями стало відомо, що двоє хавбеків Верони можуть невдовзі залишити клуб. Один із них — 32-річний серб Дарко Лазович.

Авторитетний італійський інсайдер Ніколо Скіра повідомив, яке майбутнє може чекати на балканця невдовзі.

"Монца лідирує у гонці за підписання Дарко Лазовича, який може покинути Верону. Ведуться перемовини про оренду із зобов'язанням купівлі" — написав журналіст у своєму Твіттері.

У нинішньому сезоні 32-річний лівий хавбек провів 12 матчів у футболці "еллінів" і відзначився одною гольовою передачею.

Нагадаємо, що натомість Верону може підсилити нападник Торіно.