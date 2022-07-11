Италия

Півзахисник Сассуоло підпише з римлянами п'ятирічний контракт.

Як повідомляє відомий італійський журналіст Ніколо Скіра, Рома знаходиться за крок від підписання контракту з 22-річним хавбеком Сассуоло Ніколо Фраттезі. Угода з гравцем центру поля буде розрахована до літа 2027-го.

Що цікаво, Давіде є римлянином та вихованцем "джалороссі", хоча за основну команду "вовків" не провів жодного матчу, залишивши рідний клуб у липні 2017-го.

Зазначимо, що в угоду по трансферу хавбека можуть бути включені "нероверді" 18-річні гравці Прімавери Роми — Крістіан Вольпато і Філіппо Міссорі.

Нагадуємо, раніше романісти підсилилися Неманьєю Матічем.