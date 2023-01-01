Ромелу Лукаку постійно перебуває у пошуках свого майбутнього.
Ромелу Лукаку, Getty Images
01 січня 2023, 18:32
Трошки більше місяця тому з'явилася інформація, що Челсі влітку поверне Ромелу Лукаку з оренди в Інтері. Втім, сам бельгієць цього точно не бажає.
"Я сподіваюся залишитися в Інтері у майбутньому. Я хочу продовжити грати тут, тому що я люблю цей клуб. Ми поговоримо з Челсі, щоби знайти рішення. Тодд Болі (власник "синіх" — Прим.) вирішив дозволити мені піти після того, як я розповів йому правду про свої стосунки з Тухелем" — наводить слова нападника відомий італійський журналіст Фабріціо Романо.
Нагадаємо, сумарно різні клуби витратити на Ромелу 333 мільйони євро, що є абсолютним рекордом світового футболу. Діюча угода футболіста з лондонським грандом діє до літа 2026 року.
Раніше фанати Інтера освистали Лукаку.
Зазначимо, що більшу частину нинішнього сезону 29-річний футболіст пропускає через травми.