ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболіст так сильно хотів допомогти команді, що не впорався з емоціями.

Збірна Бельгії несподівано залишилась за бортом чемпіонату світу-2022. Команда Роберто Мартінеса не переграла у третьому турі збірну Хорватії (0:0).

Моментів, щоб забити вирішальний гол у бельгійського колективу було вдосталь. Особливо виділявся форвард Ромелу Лукаку.

Він не зміг реалізувати три стовідсоткові моменти, а потім, на емоціях, вибив скло на лаві запасних.

Відео найкращих моментів матчу між Хорватією та Бельгією дивіться на Football.ua.

Нагадаємо, що після матчу головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес залишив свою посаду.