Футболіст так сильно хотів допомогти команді, що не впорався з емоціями.
Ромелу Лукаку, Getty Images
02 грудня 2022, 00:20
Збірна Бельгії несподівано залишилась за бортом чемпіонату світу-2022. Команда Роберто Мартінеса не переграла у третьому турі збірну Хорватії (0:0).
Моментів, щоб забити вирішальний гол у бельгійського колективу було вдосталь. Особливо виділявся форвард Ромелу Лукаку.
Він не зміг реалізувати три стовідсоткові моменти, а потім, на емоціях, вибив скло на лаві запасних.
Відео найкращих моментів матчу між Хорватією та Бельгією дивіться на Football.ua.
Нагадаємо, що після матчу головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес залишив свою посаду.