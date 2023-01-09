Італія

Лучано Спаллеті вважає "бьянконеррі" головним суперником в боротьбі за чемпіонство.

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті висловився про боротьбу за чемпіонство в чемпіонаті Італії. Він вважає, що саме Ювентус — головний переслідувач його команди.

"Перегони за чемпіонство ніколи не обговорювалися. Навіть без восьми перемог поспіль Ювентус — це одна з найскладніших команд для протистояння, одна з найсильніших. Вони мають багату історію, відмінний менеджмент – це одна з найсильніших команд Італії", – сказав головний тренер Наполі в інтерв'ю DAZN.

Нагадаємо, чинний лідер турнірної таблиці італійської Серії A, Наполі, у рамках 17 туру гостював у генуезької Сампдорії, у підсумку здобувши впевнену перемогу.