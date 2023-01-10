Італія

Правий латераль змінить клубну прописку, якщо італійці отримають гідну пропозицію.

Чутки щодо можливої зміни клубної прописку правим фулбеком міланського Інтера Дензелом Думфрісом не вщухають. Час від часу на обрії з'являються нові претенденти на гравця, як-от мюнхенська Баварія.

"Челсі, Манчестер Юнайтед і Баварія Мюнхен стежать за Дензелом Думфрісом: якщо надійде висока пропозиція, Інтер може продати його" — підсумував журналіст у своєму Твіттері.

Раніше повідомлялося, що "нерадзурі" оцінюють свого футболіста у 50 мільйонів євро. У раніше відходу нідерландця міланці спробують підписати Мазрауї.

У нинішньому сезоні в активі 26-річного нідерландця 2 голи і 2 асисти у 22 матчах у складі ломбардійців. На Мундіалі у помаранчевій футболці він виходив 5 разів, забив 1 м'яч і двічі віддавав гольові передачі.