Правий латераль змінить клубну прописку, якщо італійці отримають гідну пропозицію.
Дензел Думфріс, Getty Images
10 січня 2023, 09:20
Чутки щодо можливої зміни клубної прописку правим фулбеком міланського Інтера Дензелом Думфрісом не вщухають. Час від часу на обрії з'являються нові претенденти на гравця, як-от мюнхенська Баварія.
"Челсі, Манчестер Юнайтед і Баварія Мюнхен стежать за Дензелом Думфрісом: якщо надійде висока пропозиція, Інтер може продати його" — підсумував журналіст у своєму Твіттері.
Раніше повідомлялося, що "нерадзурі" оцінюють свого футболіста у 50 мільйонів євро. У раніше відходу нідерландця міланці спробують підписати Мазрауї.
У нинішньому сезоні в активі 26-річного нідерландця 2 голи і 2 асисти у 22 матчах у складі ломбардійців. На Мундіалі у помаранчевій футболці він виходив 5 разів, забив 1 м'яч і двічі віддавав гольові передачі.