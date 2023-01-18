Італія

Коуч неаполітанців підбив підсумки після матчу з Кремонезе.

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті прокоментував виліт своєї команди з Кубка Італії від Кремонезе.

"Ми розчаровані. Очевидно, що ми не найкраще працювали з м'ячем. Однак ми повністю контролювали гру, але не реалізували ряд моментів і припускалися простих помилок.

Ми вилетіли, бо зіграли нижче за свої можливості", – сказав головний тренер Наполі.

Відео голів та огляд матчу Наполі — Кремонезе дивіться на Football.ua.