Колишній півзахисник туринців прокоментував скандальне покарання клубу.
Клаудіо Маркізіо, Getty Images
21 січня 2023, 12:15
Туринський Ювентус напередодні отримав жорстке покарання від Федерації футболу Італії у вигляді штрафу в 15 очок у поточному розіграші Серії A за фінансові махінації.
Клуб уже встиг опублікувати власну реакцію з приводу цього рішення, а також наголосив на тому, що буде намагатись його оскаржувати в судовому порядку.
Тим часом зіркові футболісти поточного складу команди, а також її колишні гравців накшталт екс-півзахисника Клаудіо Маркізіо, прокоментували останні невтішні новини.
"Приріст капіталу — так економічною мовою називається збільшення вартості або позитивна різниця між двома грошовими оцінками одного й того ж активу.
За підсумком цього вечора я можу стверджувати, що таким займається кожен клуб у світі, проте карають за це тільки Ювентус", — наголосив колишній італійський футболіст.
Нагадаємо, що разом із командою постраждало також і колишнє керівництво туринського клубу.