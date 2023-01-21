Італія

Колишній півзахисник туринців прокоментував скандальне покарання клубу.

Туринський Ювентус напередодні отримав жорстке покарання від Федерації футболу Італії у вигляді штрафу в 15 очок у поточному розіграші Серії A за фінансові махінації.

Клуб уже встиг опублікувати власну реакцію з приводу цього рішення, а також наголосив на тому, що буде намагатись його оскаржувати в судовому порядку.

Тим часом зіркові футболісти поточного складу команди, а також її колишні гравців накшталт екс-півзахисника Клаудіо Маркізіо, прокоментували останні невтішні новини.

"Приріст капіталу — так економічною мовою називається збільшення вартості або позитивна різниця між двома грошовими оцінками одного й того ж активу.

За підсумком цього вечора я можу стверджувати, що таким займається кожен клуб у світі, проте карають за це тільки Ювентус", — наголосив колишній італійський футболіст.

Dicesi plusvalènza: Nel linguaggio econ., incremento di valore, differenza positiva fra due valori dello stesso bene riferiti a momenti diversi.



Da questa sera aggiungerei anche che viene sanzionata solo alla #Juventus, anche se usata da tutte le società.#plusvalenze pic.twitter.com/cnP90fL3Eo — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) January 20, 2023

Нагадаємо, що разом із командою постраждало також і колишнє керівництво туринського клубу.