Італія

Футболіст не вірить у фінансові правопорушення клубу.

Колишній півзахисник туринського Ювентуса та легенда клубу Алессіо Таккінарді прокоментував рішення зняти з Ювентуса 15 очок.

"Те, що зробили з Ювентусом — ганебно. Зняти з клубу 15 очків — ганебне рішення. Я хотів би побачити, які картки на руках тих, хто дає такі санкції.

Інші команди також нарощують капітал. Так, це скандальний момент, принаймні було б доцільно провести нормально розслідування.

Впевнений, що правосуддя зробить свою справу, я знаю сім’ю Аньєллі, дуже серйозну та шанобливу, яка досягла важливих цілей завдяки наполегливій праці", — сказав футболіст.

Такінарді виступав за Ювентус з 1994 по 2007 рік, вигравши з клубом 14 титулів, у тому числі й Лігу чемпіонів.

Раніше Ювентус опублікував заяву з приводу покарання за фінансові махінації.