Італія

Наставник "старої синьйори" розраховує набрати очки у чемпіонаті, щоб потрапити до зони Ліги Європи.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував зняття 15 очок з туринського клубу у турнірній таблиці італійської Серії А.

"Після останніх новин нам потрібно ще більше згуртуватися. Нам просто потрібно думати про поле. Нічого не змінюється, тому що ми повинні набирати очки. Аталанта грає дуже добре і знаходиться у чудовій формі: треба постаратися перемогти. Потім у нас є Ліга Європи та Кубок Італії. Події зі зняттям очок стосуються клубу, буде апеляція, а поки що треба думати про дії на полі.

Ювентус ніколи не грає легковажно. Ми граємо, тому що ми маємо тиск, щоб мати можливість перемогти. Нам потрібно відновлювати гравців: Погба та Влахович повернуться наступного тижня, а Квадрадо буде доступним завтра. Не треба через два місяці жалкувати, що ми не зробили те, що можемо сьогодні. Рабьо вчора провів диференційоване тренування, але він має бути в порядку.

Спробуємо вийти на сьоме місце, а потім побачимо. Усі ситуації мають бути перетворені на можливості: ми можемо провести незвичайний сезон і зробити все можливе. Ліга Європи може дозволити нам вийти в Лігу чемпіонів, і ми маємо 60 доступних очок у чемпіонаті.

Я не з тих, хто любить багато говорити: команда чудово знає, що має робити. Перша мета – спробувати набрати максимум очок, а там побачимо. Хлопці переконані, що зроблять усе, щоб отримати максимум: у футболі ніколи не знаєш напевно, що буде далі.

Особисто мені дуже шкода Аньєллі, Недведа, Аррівабене та Керубіні. Я тренер Ювентуса, і я залишаюся принаймні доти, доки мене не відправлять у відставку. У важкі часи ви повинні бути на висоті, щоб досягти успіху. Коли є важкі моменти, це більше стимулює на успіх", — наводить слова Алегрі pazzidifanta.com.

Раніше Ювентус опублікував заяву з приводу покарання за фінансові махінації.