Італія

Хорвату поки не вдалося заграти у римському клубі.

Кремонезе запросив до оренди хорватського півзахисника Лаціо Тома Башича, повідомляє у своєму Твіттері відомий італійський журналіст Ніколо Скіра. Наразі невідомо, чи перебереться 26-річний футболіст до Ломбардії до завершення січневого трансферного вікна.

Відзначимо, що балканець не є основним у римській команді. У нинішньому сезоні на рахунку вихованця сплітського Хайдука нема жодної результативної дії у 16 матчах, у більшості з яких він вийшов на поле з лави для запасних.

Схожа картина була і у сезоні попередньому, який був для Томи першим у складі "орлів" після приходу з Бордо за 7,1 мільйонів євро.

Нагадаємо, наразі Лаціо знаходиться на третій сходинці у таблиці, тоді як Кремонезе — останній без жодної перемоги. До слова, нещодавно новачок Серії А змінив тренера.