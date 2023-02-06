Україна

Валентин Моргун підбив підсумки контрольного матчу з північномакедонською Шкендією (1:0).

Воротар київського Динамо Валентин Моргун прокоментував перемогу своєї команди у контрольному матчі на зборах проти Шкендії (1:0).

"Ми плідно провели перший етап збору. Загалом була непроста робота, великі навантаження та достатня кількість контрольних матчів. Було важко, деякі хлопці зараз мають мікропошкодження, але команда витримала та на гарній ноті завершує перший збір.

Два-три вихідні дні нам будуть дуже необхідні, щоб перевести дух, відпочити та налаштуватися на другий збір, який є не менш важливим для нашої команди. Вважаю, відсотків на 70 команда вже готова до другої частини сезону.

Усі розуміють, що на зборах результат не такий важливий. Перш за все, ми звертаємо увагу на свою фізичну готовність і гру. Проте перемогти – завжди добре.

Потужний землетрус у Туреччині? Особисто я вночі прокинувся від того, що відчув якийсь шум і коливання ліжка. Але про те, що це було, ми дізналися вже під час сніданку. Звісно, разом із усіма хлопцями слідкуємо в інтернеті, що коїться. Це жахлива катастрофа.

Навіть не знаю, що сказати, адже не можу уявити, що відчувають ці люди в таку важку хвилину. У нашій країні люди зараз теж дуже страждають. Весь світ переживає непростий час, тому хочеться побажати всім лише витримки, і щоб цей жах якнайшвидше закінчився", - наводить слова Моргуна прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Шкендія.