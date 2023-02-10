Вихованець Шахтаря продовжить кар'єру в Туреччині.
МАРК МАМПАСІ, ШАХТЕР ДОНЕЦЬК
10 лютого 2023, 16:25
Захисник Марк Мампассі орендований турецьким клубом Антальяспор. Про це повідомляє пресслужба команди.
Нагадаємо, вихованець академії Шахтаря в кінці 2021 року перебрався в московський локомотив. Пізніше з'явилась інформація, що він змінив громадянство на російське.
Зазначимо, Мампассі має у своєму активі три матчі за юнацьку збірну України U-19. Він також представляв і збірну України до 17 років (12 матчів, 2 голи).