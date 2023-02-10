Турция

Вихованець Шахтаря продовжить кар'єру в Туреччині.

Захисник Марк Мампассі орендований турецьким клубом Антальяспор. Про це повідомляє пресслужба команди.

Нагадаємо, вихованець академії Шахтаря в кінці 2021 року перебрався в московський локомотив. Пізніше з'явилась інформація, що він змінив громадянство на російське.

Зазначимо, Мампассі має у своєму активі три матчі за юнацьку збірну України U-19. Він також представляв і збірну України до 17 років (12 матчів, 2 голи).