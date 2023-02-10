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Наставник житомирського клубу поділився своїми думками після гри з Вересом.

Головний тренер Полісся Юрій Калитвинцев прокоментував перемогу своєї команди у стартовому матчі турніру Winter Cup проти Вереса у серії післяматчевих пенальті.

"По-перше, я подякую нашим воїнам, бо якби не вони, нічого цього ми могли не бачити. По-друге, була справжня гра на тренувальних зборах. Було багато боротьби, футболу було не так багато, але ми це все розуміємо.

Швидкий гол звичайно допомагає у психологічному плані. Поки були сили, команда мала непоганий вигляд, потім було складно, але попереду ще два місяці, тож часу на підготовку дуже багато. Ми не готувалися до турніру, ми не маємо завдання будь-яким способом виграти, але перемогу звичайно святкувати ми хочемо.

Два різні тайми свідчать про дуже різний рівень підготовки команд на даний момент. Моя особиста думка, нічия – закономірний результат.

Ми проаналізуємо нашу гру до замін та після. Нестеров – кваліфікований гравець, але футбол є футбол. Ступінь його травми не можу сказати – лікар зробить аналіз, а там побачимо. У нас дружний колектив, тому втрата будь-якого гравця – це погано, але я впевнений, що все буде добре.

Новачок клубу Крушинський? Він досить швидко адаптувався у команді. Проблема лише у навантаженнях. Він кваліфікований гравець, має футбольний менталітет. Це дуже гарне придбання. Приємно працювати з такими гравцями.

Пенальті ми не тренували. На тренуваннях – тренуй, не тренуй, але навіть ми заб'ємо, а тут головне – психологія гравців, які впоралися”, – сказав Калітвінцев в ефірі каналу Футбол 2.0.

Раніше своїми думками щодо гри поділився наставник Вереса Юрій Вірт.