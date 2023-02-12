Італія

Керманич бергамасків прокоментував перемогу над Лаціо.

Бергамаська Аталанта напередодні обіграла римський Лаціо в рамках двадцять другого туру італійської Серії A, здійснивши реванш за поразку в першому колі з аналогічним рахунком.

Лаціо — Аталанта 0:2 Відео голів та огляд матчу італійської Серії A

Головний тренер "Богині" Джан П’єро Гасперіні прокоментував успіх власної команди.

"Це, напевно, була наша найкраща гра в сезоні. Особливо враховуючи рівень суперників. Це була одна з тих ігор, перемога в якій може дати нам велику впевненість. Лаціо переміг нас на початку сезону, що було нашим найгіршим результатом на початку кампанії.

За боковою лінією у мене склалося відчуття, що це була справді дуже цікава гра, і це доволі рідкісне явище на такому рівні. Але це стало можливим лише тому, що Лаціо також грав у хороший футбол, і перший тайм у виконанні суперників був набагато більш збалансованим.

Ми ніколи не відмовлялися від амбіцій щодо участі в Лізі чемпіонів УЄФА, ми просто завжди говорили, що будемо продовжувати докладати необхідних зусиль і якщо ми все ще будемо там через 10 турів, тоді зможемо сказати, що чогось досягли.

Повернення до Ліги чемпіонів було б надзвичайним, але, незважаючи на це, я все ще вважаю, що ми робимо в цьому сезоні надзвичайні речі.

Гойлунд має цей дух воїна, енергію, інтенсивність, а також технічні якості. У нього ще є багато можливостей для вдосконалення. Він має дуже схожі характеристики з Голандом, і не тільки рисами обличчя. Він дуже швидкий: йому потрібно менше 11 секунд на подолання 100 метрів, і це він навіть не дуже старається.

Ураховуючи його зріст, він має низький центр ваги і може дуже швидко рухати ногами. Я переконаний, що у нього буде чудова кар'єра, адже він стає сильнішим із кожним наступним днем.

Це правда, що ми команда, яка дуже змінилася за різними характеристиками. Папу Гомес і Йосип Іличич мали надзвичайні технічні здібності, тому, коли їм віддавали м'яч, вони рідко його втрачали.

Зараз ми більше хор, аніж зосереджений на солістах колектив, але також маємо певний темп, якого насправді не було раніше. Ми намагаємося об’єднати ці елементи, щоб зробити команду збалансованою та конкурентоспроможною.

Пеп Гвардіола колись сказав, що зіткнутися з Аталантою — це все одно, що піти до стоматолога. Це вже достатня похвала для нас, тому що створювати проблеми таким командам, як Сіті — це те, чим можна пишатися.

Хоча, можливо, у Серії А, при всій повазі до стоматологів, ми більше схожі на хірургів, оскільки ми боролися за перші місця протягом тривалого часу", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі бергамаська Аталанта зіграє домашній матч проти Лечче.