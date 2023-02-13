Італія

Подія сталася у матчі між Наполі та Кремонезе.

У неділю, 12 лютого, Наполі розгромив Кремонезе у черговому матчі Серії А — 3:0. Другий м'яч "партенопеї" на свій рахунок записав Віктор Осімген, для якого цей точний удар став 17-м у сезоні. Що логічно, саме нігерієць очолює гонитву бомбардирів.

Втім, гол у ворота аутсайдера чемпіонату став для 24-річного форварда особливим і з іншої сторони. Африканець забив вже у шостому матчі чемпіонату Італії поспіль — до колективу з Кремони від його м'ячів почергово страждали Сампдорія, Ювентус, Салернітана, Рома та Спеція.

Тим самим Осімген повторив досягнення Гонсало Ігуаіна, яке аргентинець встановив у сезоні-2015/16. Вже у п'ятничному поєдинку з Сассуоло Віктор може стати одноосібним "власником" рекорду в історії Наполі.

Відзначимо, що у розіграші-2015/16 неаполітанський аргентинець за весь сезон відзначився 36 разів, тим самим встановивши ще й гольовий рекорд Серії А. У розіграші-2019/20 його повторив Чіро Іммобіле з Лаціо.

Нагадаємо, у матчі 22-го туру Серії А Наполі-Кремонезе Хвіча Кварацхелія відзначив 22-й День народження голом на 22-й хвилині. Що цікаво, від точного удару грузина постраждав 22-річний голкіпер "тигрів" Марко Карнесеккі.