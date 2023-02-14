Італія

Коментар алленаторе Інтера після матчу з Сампдорією.

У понеділок, 13 лютого, міланський Інтер втратив очки у поєдинку з Сампдорією. Гра закінчилися з рахунком 0:0, а на нашому сайті можна переглянути відеоогляд зустрічі.

Після матчу думками поділився алленаторе "нерадзуррі" Сімоне Індзагі. Зокрема, він прокоментував гру Ромелу Лукаку.

"Є розчарування, тому що ми хотіли іншого результату. Ми не недооцінили суперника, і ми провели хороший перший тайм, створивши багато моментів. Ми повинні були зіграти краще проти команди, яка виклалася на полі. Об'єктивно, хлопці провели матч правильно, граючи добре. У деяких випадках нам доводилося бути більш чіткими.

Ми повинні подивитись на себе. Ми здобули три перемоги поспіль, і цього вечора ми явно хотіли виграти, і тому так багато гіркоти від результату.

Лукаку багато працює, йому потрібен ігровий час. Він добре розпочав матч і допоміг нам. Він міг забити, а потім трохи здався у другому таймі.

Попереду Ліга чемпіонів, змагання, в якому ми також зіграли важливі матчі минулого сезону, я маю на увазі матчі проти Реала та Ліверпуля. Цього року ми добре виступили проти Барселони, наприклад. Перш ніж зіграти з Порту, ми зіграємо проти Удінезе. Давайте подумаємо про це. Після цього ми зустрінемося з португальцями: вони суперник абсолютної цінності, і ми спробуємо протистояти йому якнайкраще", — підсумовує слова Індзагі офіційний сайт "нерадзуррі".

Відзначимо, що перший матч 1/8 Ліги чемпіонів між Інтером і Порту пройде у середу, 22 лютого, і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Гра пройде у Мілані.