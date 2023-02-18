Відбувся черговий матч 23 туру італійського чемпіонату.
Сампдорія - Болонья, Getty Images
18 лютого 2023, 18:02
Сампдорія у матчі 23 туру італійської Серії А на своєму полі поступилася Болоньї з рахунком 1:2.
Рахунок у матчі був відкритий у середині першого тайму, коли на 27 хвилині у складі гостей відзначився Роберто Соріано.
Потім у середині другого тайму Абдельхамід Сабірі зрівняв цифри на табло. Через три хвилини Сабірі міг оформити дубль, але не зміг реалізувати пенальті.
Перемогу гостям приніс забитий м'яч у виконанні Ріккардо Орсоліні на 90 хвилині зустрічі.
Після 23 турів Болонья набрала 32 очки та посідає сьоме місце у турнірній таблиці Серії А, а у Сампдорії – 11 балів та 19 рядок.
Сампдорія — Болонья 1:2
Голи: Сабірі, 68 (з пенальті) — Соріано, 27, Орсоліні, 90.
Сампдорія: Аудеро — Ауджелло (Мурру, 46), Аміоне, Нуйтінк, Мурільо (Рінкон, 46), Леріс — Кюізанс (Сабірі, 65), Вінкс, Джурічич — Габб'ядіні (Хесе, 79), Ламмерс (Дзанолі, 46).
Болонья: Скорупські — Камбіассо, Соса, Лукумі, Пош (Кіріакопулос, 41) — Домінгес (Моро, 80), Схутен (Медель, 80) — Соріано (Ебішер, 66), Фергюсон, Орсоліні — Барроу (Раймондо, 80).
Попередження: Аміоне, Джурічич, Рінкон — Лукумі.
На 71 хвилині Сабірі (Сампдорія) не реалізував пенальті (воротар).