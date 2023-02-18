Італія

Відбувся черговий матч 23 туру італійського чемпіонату.

Сампдорія у матчі 23 туру італійської Серії А на своєму полі поступилася Болоньї з рахунком 1:2.

Рахунок у матчі був відкритий у середині першого тайму, коли на 27 хвилині у складі гостей відзначився Роберто Соріано.

Потім у середині другого тайму Абдельхамід Сабірі зрівняв цифри на табло. Через три хвилини Сабірі міг оформити дубль, але не зміг реалізувати пенальті.

Перемогу гостям приніс забитий м'яч у виконанні Ріккардо Орсоліні на 90 хвилині зустрічі.

Після 23 турів Болонья набрала 32 очки та посідає сьоме місце у турнірній таблиці Серії А, а у Сампдорії – 11 балів та 19 рядок.

Сампдорія — Болонья 1:2

Голи: Сабірі, 68 (з пенальті) — Соріано, 27, Орсоліні, 90.

Сампдорія: Аудеро — Ауджелло (Мурру, 46), Аміоне, Нуйтінк, Мурільо (Рінкон, 46), Леріс — Кюізанс (Сабірі, 65), Вінкс, Джурічич — Габб'ядіні (Хесе, 79), Ламмерс (Дзанолі, 46).

Болонья: Скорупські — Камбіассо, Соса, Лукумі, Пош (Кіріакопулос, 41) — Домінгес (Моро, 80), Схутен (Медель, 80) — Соріано (Ебішер, 66), Фергюсон, Орсоліні — Барроу (Раймондо, 80).

Попередження: Аміоне, Джурічич, Рінкон — Лукумі.

На 71 хвилині Сабірі (Сампдорія) не реалізував пенальті (воротар).