Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 26 лютого 2023 року, 13:30.

Болонья у матчі 24 туру італійської Серії А на своєму полі сенсаційно та мінімально обіграла міланський Інтер із рахунком 1:0.

Перемогу господарям приніс єдиний забитий м'яч на 76 хвилині зустрічі, а його автором став Ріккардо Орсоліні.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Болоья — Інтер в Серії A:

Болонья — Інтер 1:0

Гол: Орсоліні, 76.

Болонья: Скорупські — Пош, Лукумі, Соса, Камб'ясо — Схаутен (Медель, 88), Домінгес — Орсоліні (Ебішер, 87), Фергюсон (Моро, 83), Соріано (Кірьякопулос, 83) — Барроу (Раймондо, 87).

Інтер: Онана — Дарміан (Д'Амброзіо, 68), Де Врей (Ачербі, 46), Бастоні — Дамфріс, Мхітарян (Барелла, 64), Брозовіч (Карбоні, 83), Чалханоглу, Госенс — Лукаку (Джеко, 64), Мартінес.

Попередження: Домінгес — Де Врей, Дамфріс.