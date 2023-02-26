Коуч висловився після болючої поразки.
СІМОНЕ ІНДЗАГІ, GETTY IMAGES
26 лютого 2023, 19:20
Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі прокоментував поразку від Болонії (0:1) в матчі Серії А.
"Ми погано підготувалися до цієї гри. Перший тайм вийшов недостатньо добрим для Інтера. У другому таймі створили гарні моменти, але потім пропустили, коли мали найменше проблем у ході матчу.
Ми втомилися після матчу Ліги чемпіонів, ми мали травми, але Інтеру явно потрібно виступати краще. Ми маємо шукати мотивацію кожні два-три дні. Ми повинні діяти краще та робити більше, насамперед – я.
Спад Інтера? Проблеми є у всіх команд, окрім Наполі", — сказав Індзагі в ефірі Sky Sport.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Болонья — Інтер в Серії A.