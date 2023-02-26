Італія

Коуч висловився після болючої поразки.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі прокоментував поразку від Болонії (0:1) в матчі Серії А.

"Ми погано підготувалися до цієї гри. Перший тайм вийшов недостатньо добрим для Інтера. У другому таймі створили гарні моменти, але потім пропустили, коли мали найменше проблем у ході матчу.

Ми втомилися після матчу Ліги чемпіонів, ми мали травми, але Інтеру явно потрібно виступати краще. Ми маємо шукати мотивацію кожні два-три дні. Ми повинні діяти краще та робити більше, насамперед – я.

Спад Інтера? Проблеми є у всіх команд, окрім Наполі", — сказав Індзагі в ефірі Sky Sport.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Болонья — Інтер в Серії A.