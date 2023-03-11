Італія

Наставник Спеції поділився своїми думками після гри з Інтером.

Головний тренер Спеції Леонардо Семплічі прокоментував перемогу своєї команди у матчі 26 туру італійської Серії А проти Інтера (2:1).

"Вітаю хлопців, чудовий виступ після важкого першого тайму. У нас був добрий другий тайм.

Що стосується моєї роботи, то коли ви берете на себе відповідальність, ви повинні спробувати створити почуття впевненості. Ми намагаємось привнести свої ідеї та менталітет, і я знайшов команду з великими моральними та технічними цінностями.

Завдяки нашим гравцям ми здобули важливий результат, обігравши одну з найсильніших команд чемпіонату, якщо не найсильнішу.

Мені подобається моя робота. Тут якісна група гравців і мені сподобалося знайомство з усіма. Важливо розуміти як технічні, так і моральні якості кожного з них, розмовляючи один з одним", — наводить слова Семплічі Football-Italia з посиланням на DAZN.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Спеція – Інтер.