Наставник Спеції поділився своїми думками після гри з Інтером.
Леонардо Семплічі, Getty Images
11 березня 2023, 15:30
Головний тренер Спеції Леонардо Семплічі прокоментував перемогу своєї команди у матчі 26 туру італійської Серії А проти Інтера (2:1).
"Вітаю хлопців, чудовий виступ після важкого першого тайму. У нас був добрий другий тайм.
Що стосується моєї роботи, то коли ви берете на себе відповідальність, ви повинні спробувати створити почуття впевненості. Ми намагаємось привнести свої ідеї та менталітет, і я знайшов команду з великими моральними та технічними цінностями.
Завдяки нашим гравцям ми здобули важливий результат, обігравши одну з найсильніших команд чемпіонату, якщо не найсильнішу.
Мені подобається моя робота. Тут якісна група гравців і мені сподобалося знайомство з усіма. Важливо розуміти як технічні, так і моральні якості кожного з них, розмовляючи один з одним", — наводить слова Семплічі Football-Italia з посиланням на DAZN.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Спеція – Інтер.