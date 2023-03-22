Італія

37-річний нападник невдовзі пролонгує угоду з міланським клубом.

Форвард Інтера Едін Джеко близький до продовження контракту з клубом, повідомляє Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, сторони близькі до узгодження умов. Новий контракт буде розрахований до кінця наступного сезону. Нагадаємо, чинна угода боснійця з клубом спливає цього літа.

Раніше повідомлялось, що якщо Інтер не зможе продовжити контракт з Джеко, клуб може спробувати підписати Джанлуку Скамакку з Вест Гема.

У поточному сезоні Джеко провів 38 матчів у Серії А: на його рахунку 11 голів та 5 асистів.