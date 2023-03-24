Італія

26-річний італієць розглядається як заміна Хоакіну Корреа.

Нападник Болоньї Ріккардо Орсоліні може продовжити свою кар'єру у міланському Інтері. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво міланського клубу розглядає 26-річного італійця як заміну аргентинцю Хоакіну Корреа.

Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2024 року і поки сторони не дійшли згоди щодо нової угоди.

Нинішнього сезону Орсоліні провів 25 поєдинків, у яких забив сім голів та віддав три результативні передачі.