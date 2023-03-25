Італія

Іспанський форвард може повернутися до італійської Серії А.

Нападник мадридського Атлетіко Альваро Мората може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, у послугах 30-річного іспанця зацікавлений Мілан, який хоче скористатися тим, що контракт футболіста з "матрацниками" спливає наступного року.

Також зазначається, що сума трансферу може становити близько 15-20 мільйонів євро.

Цього сезону Мората провів 35 поєдинків, у яких забив 12 голів та зробив три результативні передачі.

Додамо, що Мората вже виступав у Серії А за Ювентус. Вперше з 2014 до 2016 року, а потім з 2020 до 2022 року.