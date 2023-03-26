Італія

Бельгійський хавбек розповів про адаптацію до італійського клубу.

Півзахисник Мілана Шарль Де Кетеларе прокоментував свій дебютний сезон у складі "росонері".

"Мої перші місяці в Мілані були розчаровуючими, можливо навіть негативними. Це безперечно було не тим, чого я очікував після відмінних виступів за Брюгге, але я не шкодую про свій перехід до Мілана.

Я розраховував, що стану важливим гравцем. Моє розчарування мало безліч чинників: нове середовище, більш високий рівень футболу та адаптація до багатьох речей, зрештою життя за полем.

Так, я отримую багато критики, але не хочу зосереджуватись на ній. У Брюгге мене також критикували, але й давали добрі коментарі. У Мілані вони спочатку були позитивними, а потім негативними. Я ніколи не дозволяю собі звертати багато уваги на критику, бо треба виходити із таких ситуацій. Багато партнерів по команді радили мені не читати газети та не дивитися в пресу.

Звичайно, моя результативність тисне на мене, але зараз я борюся за місце в основному складі. На даний момент усі думки лише про це", — наводить слова Де Кетеларе HLN.

Цього сезону Де Кетеларе провів 31 поєдинок у всіх турнірах, у яких відзначився однією гольовою передачею.

Після 27 турів Мілан набрав 48 очок та посідає четверте місце у турнірній таблиці Серії А.