Італія

Українець провів на полі один тайм.

Спеція у матчі 28 туру італійської Серії А на своєму полі поділила очки із Салернітаною (1:1).

У цьому матчі український півзахисник Віктор Коваленко вийшов у стартовому складі та відіграв тайм, після чого його замінили.

За свої дії 27-річний українець отримав 5,8 бала від статистичного порталу WhoScored, що є найгіршою оцінкою у складі господарів поля.

Портал SofaScore оцінив українця у 6,3 балів, що також є найгіршою оцінкою у складі Спеції.

Нинішнього сезону Коваленко провів 15 поєдинків, у яких віддав одну результативну передачу.