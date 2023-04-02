Українець провів на полі один тайм.
Віктор Коваленко, Getty Images
02 квітня 2023, 19:53
Спеція у матчі 28 туру італійської Серії А на своєму полі поділила очки із Салернітаною (1:1).
У цьому матчі український півзахисник Віктор Коваленко вийшов у стартовому складі та відіграв тайм, після чого його замінили.
За свої дії 27-річний українець отримав 5,8 бала від статистичного порталу WhoScored, що є найгіршою оцінкою у складі господарів поля.
Портал SofaScore оцінив українця у 6,3 балів, що також є найгіршою оцінкою у складі Спеції.
Нинішнього сезону Коваленко провів 15 поєдинків, у яких віддав одну результативну передачу.